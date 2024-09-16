Розклад потягів до Європи з України зміниться через негоду у ЄС

Укрзалізниця скасовує деякі потяги до ЄС — у Європі негода, що впливає на перевезення
16 вересня 2024 23:23
Потяг на платформі. Ілюстраційне фото: УНІАН
Українські залізничники оголосили про зміну часу курсування деяких потягів, що прямують до Європи. Також будуть скасовані деякі маршрути до Євросоюзу.
Про це Укрзалізниця повідомляє у своєму Telegram-каналі.
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Згідно з даними відомства, через посилення негоди у ЄС ось такі зміни відбудуться у курсуванні потягів:
- рейс Чоп — Відень — Чоп угорськими вагонами класу Інтерсіті буде обмежений до Будапешта;
- рейс Прага — Перемишль — Прага поки що закритий, але зранку, залежно від ситуації, можливе відновлення обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду до Острави. З фінальним рішенням чеського перевізника варто почекати ранку;
- рейс Відень — Київ — Відень завтра продовжить курсування, як Будапешт — Київ — Будапешт;
- рейс Прага — Чоп — Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.
Усі поїзди сполученням України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні продовжують курсувати за графіком без змін.
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