Розклад потягів до Європи з України зміниться через негоду у ЄС

Потяг на платформі. Ілюстраційне фото: УНІАН

Українські залізничники оголосили про зміну часу курсування деяких потягів, що прямують до Європи. Також будуть скасовані деякі маршрути до Євросоюзу.

Про це Укрзалізниця повідомляє у своєму Telegram-каналі.

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Повідомлення про зміну маршрутів. Фото: скриншот

Згідно з даними відомства, через посилення негоди у ЄС ось такі зміни відбудуться у курсуванні потягів:

рейс Чоп — Відень — Чоп угорськими вагонами класу Інтерсіті буде обмежений до Будапешта;

рейс Прага — Перемишль — Прага поки що закритий, але зранку, залежно від ситуації, можливе відновлення обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду до Острави. З фінальним рішенням чеського перевізника варто почекати ранку;

рейс Відень — Київ — Відень завтра продовжить курсування, як Будапешт — Київ — Будапешт;

рейс Прага — Чоп — Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

Усі поїзди сполученням України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні продовжують курсувати за графіком без змін.