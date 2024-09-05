Умеров встретился с министром обороны Германии Писториусом

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Рустем Умеров/Telegram

Министр обороны Украины Рустем Умеров совершил официальный визит в Германию. Там он провел встречу с Федеральным министром обороны Борисом Писториусом.

Об этом Умеров сообщил в Telegram в четверг, 5 сентября.

Читайте также:

Встреча Умерова и Писториуса

По словам министра, основной темой переговоров стало усиление оборонного сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено поставкам современных ракетных систем и боеприпасов для Вооруженных сил Украины, а также развитию противовоздушной обороны.

"Искренне благодарен нашим немецким партнерам за предоставленные системы Patriot и безоговорочное лидерство в усилении украинского ПВО. Без сомнения, эта помощь спасла жизнь тысяч людей", — написал Умеров.

Министр также сообщил, что Германия заказала для Украины дополнительные 17 систем ПВО IRIS-T. Четыре из них поступят до конца года, остальные — в 2025 году.

"Эта помощь чрезвычайно важна для защиты нашего неба в свете последних воздушных террористических атак со стороны россии. Спасибо Германии за твердую поддержку и непоколебимую солидарность", — говорится в сообщении.