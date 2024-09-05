Умєров зустрівся з міністром оборони Німеччини Пісторіусом

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Рустем Умєров/Telegram

Міністр оборони України Рустем Умєров здійснив офіційний візит до Німеччини. Там він провів зустріч із Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Про це Умєров повідомив в Telegram у четвер, 5 вересня.

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Зустріч Умєрова та Пісторіуса

За словами міністра, основною темою переговорів стало посилення оборонної співпраці між двома країнами. Особливу увагу приділили постачанню сучасних ракетних систем та боєприпасів для Збройних сил України, а також розвитку протиповітряної оборони.

"Щиро вдячний нашим німецьким партнерам за надані системи Patriot і беззаперечне лідерство у посиленні української ППО. Без сумніву, ця допомога врятувала життя тисяч людей", — написав Умєров.

Міністр також повідомив, що Німеччина замовила для України додаткові 17 систем ППО IRIS-T. Чотири з них надійдуть до кінця року, а решта — у 2025 році.

"Ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку Росії. Дякую Німеччині за тверду підтримку та непохитну солідарність", — йдеться в повідомлені.