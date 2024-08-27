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Умеров рассекретил сумму, которую Украина инвестировала в оборонные индустрии

27 августа 2024 21:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Украина инвестировала в оборонные индустрии 7 млрд долларов — Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украина инвестировала большие деньги в оборонные индустрии. Эти капиталовложения обеспечили значительную поддержку в то время, когда были перебои в помощи международных партнеров.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на панельной дискуссии в рамках форума "Украина-2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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По словам Умерова, Украина инвестировала в оборонные индустрии несколько миллиардов долларов.

"Мы вместе с правительством и Верховной Радой инвестировали в оборонные индустрии. Наши инвестиции составляют более 7 млрд долларов ", — сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что эти капиталовложения помогли компенсировать задержку военной поддержки от партнеров, в том числе от США.

"Эти инвестиции нам обеспечили очень большую поддержку в то время, когда мы не дополучали международную помощь", — сообщил Умеров.

Министр отметил, что Украина инвестировала в дроны, РЭБы и наземные роботизированные комплексы, кроме того, был создан реестр призывников.

Он также выразил надежду, что после выпуска "Резерв+" и "Армия+" появится новое приложение — "Ветеран+".

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