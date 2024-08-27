Україна інвестувала в оборонні індустрії 7 млрд доларів — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умеров. Фото: УНІАН

Україна інвестувала значні кошти в оборонні індустрії. Ці капіталовкладення забезпечили значну підтримку у той час, коли були перебої у допомозі від міжнародних партнерів.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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За словами Умєрова, Україна інвестувала в оборонні індустрії кілька мільярдів доларів.

"Ми разом з урядом та Верховною Радою інвестували в оборонні індустрії. Наші інвестиції сягають понад 7 млрд доларів", — сказав він.

Очільник Міноборони наголосив, що ці капіталовкладення допомогли компенсувати затримку військової підтримки від партнерів, зокрема від США.

"Ці інвестиції нам забезпечили дуже величезну підтримку у той час, коли ми не дообтримували міжнародну допомогу", — повідомив Умєров.

Міністр зазначив, що Україна інвестувала в дрони, РЕБи та наземні роботизовані комлекси, крім того, було створено реєстр призовників.

Він також висловив надію, що після випуску "Резерв+" та "Армія+" з’явиться новий застосунок — "Ветеран+".