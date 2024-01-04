Управляли из Киева дронами — в СБУ рассказали детали атаки на Крымский мост

Бригадный генерал СБУ "Хантера". Фото: скриншот из видео СБУ

Служба безопасности Украины рассказала о деталях атаки на Крымский мост. Его атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Для этого в Киеве был создан специальный штаб.

Об этом говорится в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бес".

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Как рассказал подполковник военной контрразведки СБУ "Енот", в операции по поражению Крымского моста участвовали пять морских надводных дронов.

"Они двигались двумя группами. Целесообразно две лодки отправлять вперед, чтобы они вели разведку, и в случае обнаружения или встречи с кем-то они предупреждают основную группу, что нужно делать маневр" , — добавил он.

По словам бригадного генерала "Хантера", утром 16 июля в Киеве был создан штаб для этой операции.

"Это огромное количество мониторов, где отображалась вся информация, которая в то время была в Черном море ", — рассказал "Хантер".

В то время команда отслеживала погоду, волны, течения, движение гражданских кораблей, движение военных, российскую авиацию — все факторы, которые могли повлиять на успех.

Напомним, Украина способна уничтожить Крымский мост, если будет необходимое количество оружия от западных партнеров. В частности, наиболее удачными для удара могут быть американские ракеты ATACMS или германские Taurus.