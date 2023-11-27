Правительство анонсировало обновления программы єВідновлення — что изменится

Восстановление поврежденного дома на Северной Салтовке в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что теперь заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба госведомства.

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Обновление программы "єВідновлення"

Теперь, как сообщается, услуга стала доступной тем, кто имел жилье в общей собственности. Для этого в "Дії" нужно вместе подать одно совместное заявление, или несколько по отдельности. После этого комиссия органа местного самоуправления проработает уведомление и определит сумму компенсации для каждого совладельца согласно его доле в собственности. Поэтому у каждого будет и свой жилищный сертификат, который можно будет использовать для того, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру или дом, или объединить сертификаты с другими совладельцами, чтобы вместе приобрести новое жилье.

"Чтобы воспользоваться жилищным сертификатом, следует прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев. Но делать это необходимо исключительно после того, как каждый из совладельцев получит свой сертификат", — говорится в сообщении.

Пост Мининфраструктуры. Источник: Facebook

В пресс-службе говорят: уже более 6 тысяч украинцев подали заявления о разрушенном имуществе, для получения компенсации по программе "єВідновлення" и приобретения новой квартиры или дома. Из них 827 человек уже имеют сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Ранее услуга была доступна только единоличным владельцам.

Напомним, что ранее правительство сообщало о том, как ВПЛ приобрести жилье по программе "єОселя". Также в Минреинтеграции сообщили, как оформить карточку "єВідновлення".