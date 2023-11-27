Уряд анонсував оновлення програми єВідновлення — що зміниться

Відбудова пошкодженого будинку на Північній Салтівці у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало оновлення державної програми "єВідновлення". Наголошується, що тепер заяви на компенсацію за знищене житло може подавати більше українців.

Про це повідомляє пресслужба держвідомства.

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Оновлення програми "єВідновлення"

Відтепер, як повідомляється, послуга стала доступною тим, хто мав житло у спільній власності. Для цього в "Дії" потрібно разом подати одну спільну заяву, або кілька окремо. Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює повідомлення та визначить суму компенсації для кожного співвласника згідно з його часткою у власності. Тому в кожного буде і свій житловий сертифікат, який можна буде використати, для того, аби самостійно придбати нову квартиру чи будинок, або обʼєднати сертифікати з іншими співвласниками, щоб разом придбати нове житло.

"Щоб скористатися житловим сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Але робити це необхідно виключно після того, як кожен зі співвласників отримає свій сертифікат", — йдеться у повідомленні.

Пост Мінінфраструктури. Джерело: Facebook

У пресслужбі кажуть: вже понад 6 тисяч українців подали заяви про зруйноване майно, для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" й придбання нової квартири чи будинку. З них 827 людей вже мають сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Раніше послуга була доступна тільки одноосібним власникам.

Нагадаємо, що раніше уряд повідомляв про те, як ВПО придбати житло за програмою "єОселя". Також в Мінреінтеграції повідомили, як оформити картку "єВідновлення"