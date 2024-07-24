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Правительство может заморозить повышение соцстандартов — в ВР прокомментировали

24 июля 2024 05:58
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Соцстандарты в Украине могут заморозить - комментарий депутата - новости
ВР. Фото: FB/ВР
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Размер социальных стандартов прописан в законе о госбюджете, однако депутаты ВР будут пытаться не допустить их заморозки, несмотря на сложность финансовой ситуации в Украине.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Павел Фролов, член Комитета ВР по бюджету.

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"По заморозке соцстандартов — это позиция правительства. Оно исходит из имеющихся у него возможностей. Но я уверен, что окончательное решение будет за парламентом и он будет делать все, чтобы этого не допустить", — заверил Фролов.

 

 

Ведь, по его словам, если говорить хотя бы об одной категории населения в Украине — внутренних переселенцах, то у них останется фактически останется два выхода. В случае уменьшения помощи им либо придется ехать на Запад, либо возвращаться к себе домой на оккупированные территории. Последний вариант категорически нельзя допускать.

Напомним, по словам Павла Фролова, члена Комитета ВР по вопросам бюджета, в Украине уникальная ситуация, при которой ее бюджетный дефицит является самым большим в мире, ведь расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война стоит слишком дорого.

Верховная Рада госбюджет ВПЛ бюджет война в Украине

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