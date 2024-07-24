Соцстандарти в Україні можуть заморозити - коментар депутата - новини

Верховна Рада. Фото: FB/ВР

Розмір соціальних стандартів прописаний у законі про держбюджет, однак депутати ВР будуть намагатися не допустити їх заморозку попри складність фінансової ситуації в Україні.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Павло Фролов, член Комітету ВР з питань бюджету.

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"Щодо заморозки соцстандартів — це позиція уряду. Він виходить із наявних у нього можливостей. Але я впевнений, що остаточне рішення буде за парламентом і він буде робити все, аби цього не допустити", — запевнив Фролов.

Адже, за його словами, якщо говорити хоча би про одну категорію населення в Україні — внутрішніх переселенців, — то у них залишиться фактично залишиться два виходи. В разі зменшення допомоги їм або доведеться їхати на Захід або повертатися до себе додому на окуповані території. Останнього варіанту категорично не можна допускати.

Нагадаємо, за словами Павла Фролова, члена Комітету ВР з питань бюджету, в Україні унікальна ситуація, при якій її бюджетний дефіцит є найбільшим у світі, адже видатки удвічі перевищують доходи. Ситуація складна, адже війна коштує дуже дорого.