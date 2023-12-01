Правительство назначило нового заместителя министра обороны по вопросам тылового обеспечения
Кабинет Министров Украины назначил нового заместителя Министра обороны Украины по тыловому обеспечению. Им стал Виталий Половенко.
Об этом сообщает Минобороны.
Новый заместитель министра обороны
Да, полковник Виталий Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового обеспечения.
Известно, что с 2019 года занимал должность начальника отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.
Кроме того, новый заместитель является участником боевых действий и кандидат военных наук.
Его приоритетными направлениями работы станут:
- разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения;
- усовершенствование системы вещевого обеспечения;
- своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте.
"Его опыт поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны", — отметили в Минобороны.
Напомним, что в Министерстве обороны Украины был представлен проект организации всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевых истребителей F-16 в общую систему ВСУ. Также там представили его направления работы.
Кроме того, Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 г. увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.
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