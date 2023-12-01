Правительство назначило нового заместителя министра обороны по вопросам тылового обеспечения

Заместитель министра обороны Виталий Половенко. Фото: Military Media Center

Кабинет Министров Украины назначил нового заместителя Министра обороны Украины по тыловому обеспечению. Им стал Виталий Половенко.

Об этом сообщает Минобороны.

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Да, полковник Виталий Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового обеспечения.

Известно, что с 2019 года занимал должность начальника отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.

Кроме того, новый заместитель является участником боевых действий и кандидат военных наук.

Его приоритетными направлениями работы станут:

разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения;

усовершенствование системы вещевого обеспечения;

своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте.

"Его опыт поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны", — отметили в Минобороны.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, что в Министерстве обороны Украины был представлен проект организации всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевых истребителей F-16 в общую систему ВСУ. Также там представили его направления работы.

Кроме того, Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 г. увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.