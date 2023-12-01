Уряд призначив нового заступника міністра оборони з питань тилового забезпечення
Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення. Ним став Віталій Половенко.
Про це повідомляє Міноборони.
Новий заступник міністра оборони
Так, полковник Віталій Половенко буде сфокусований на питаннях тилового забезпечення.
Відомо, що з 2019 року він обіймав посаду начальника відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України.
Крім того, новий заступник є учасником бойових дій та кандидатом військових наук.
Його пріоритетними напрямками роботи стануть:
- розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення;
- удосконалення системи речового забезпечення;
- вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.
"Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни", — зауважили в Міноборони.
Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України представили проєкт організації всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему ЗСУ. Також там представили її напрямки роботи.
Крім того, Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості у 2024 році збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Основну увагу звернуть на засоби протиповітряної оборони.
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