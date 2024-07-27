Военные предупредили о ракетном ударе по территории Украины

Запуск ракет армией РФ Фото: РосСМИ

Российские оккупанты запустили ракеты по территории Украины. Под угрозой ударов восточные и центральные области.

Об этом 27 июля в субботу предупреждают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

Читайте также:

Какие области могут быть атакованы

Сообщение о ракетной угрозе

По данным военных, ракеты могут направляться в Сумскую и Полтавскую области. Также под угрозой жители Черниговской, Черкасской и Харьковской областей.

Какие области Украины могут быть атакованными

Военные просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в бомбоубежища.

Напомним, Россия хочет возобновить производство ракет средней и малой дальности. А потом в Кремле будут определяться, где именно размещать их, якобы с целью защиты.

Между тем, Великобритания рассматривает возможность разработки ракет дальнего радиуса действия, способных уничтожить ядерное оружие России.