Военные предупредили о ракетном ударе по территории Украины

Внимание! Враг запустил ракеты по Украине — куда они направляются
Российские оккупанты запустили ракеты по территории Украины. Под угрозой ударов восточные и центральные области.
Об этом 27 июля в субботу предупреждают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Какие области могут быть атакованы
По данным военных, ракеты могут направляться в Сумскую и Полтавскую области. Также под угрозой жители Черниговской, Черкасской и Харьковской областей.
Военные просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в бомбоубежища.
Напомним, Россия хочет возобновить производство ракет средней и малой дальности. А потом в Кремле будут определяться, где именно размещать их, якобы с целью защиты.
Между тем, Великобритания рассматривает возможность разработки ракет дальнего радиуса действия, способных уничтожить ядерное оружие России.
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