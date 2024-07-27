Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Увага! Ворог запустив ракети по Україні — куди вони прямують arrow

Увага! Ворог запустив ракети по Україні — куди вони прямують

27 липня 2024 02:28
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Військові попередили про ракетний удар по території України
Запуск ракет армією РФ. Фото: РосЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти запустили ракети по території України. Під загрозою ударів східні та центральні області.

Про це 27 липня, у суботу попереджають Повітряні сили ЗС України у Telegram

Читайте також:

Які області можуть бути атакованими

Увага! Ворог запустив ракети по Україні — куди вони прямують - фото 1
Повідомлення про ракетну загрозу

За даними військових, ракети можуть направлятись на Сумську та Полтавську області. Також під загрозою мешканці Чернігівської, Черкаської та Харківської областей.

Увага! Ворог запустив ракети по Україні — куди вони прямують - фото 2
Які області України можуть бути атакованими

Військові просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до бомбосховищ. 

Нагадаємо, Росія хоче відновити виробництво ракет середньої та малої дальності. А потім у Кремлі будуть визначатися, де саме розміщувати їх, нібито з метою захисту. 

Тим часом Велика Британія розглядає можливість розробки ракет дальнього радіусу дії, здатних знищити ядерну зброю Росії.

війна окупанти повітряна тривога ракети ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом