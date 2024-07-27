Військові попередили про ракетний удар по території України

Запуск ракет армією РФ. Фото: РосЗМІ

Російські окупанти запустили ракети по території України. Під загрозою ударів східні та центральні області.

Про це 27 липня, у суботу попереджають Повітряні сили ЗС України у Telegram.

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Які області можуть бути атакованими

Повідомлення про ракетну загрозу

За даними військових, ракети можуть направлятись на Сумську та Полтавську області. Також під загрозою мешканці Чернігівської, Черкаської та Харківської областей.

Які області України можуть бути атакованими

Військові просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до бомбосховищ.

Нагадаємо, Росія хоче відновити виробництво ракет середньої та малої дальності. А потім у Кремлі будуть визначатися, де саме розміщувати їх, нібито з метою захисту.

Тим часом Велика Британія розглядає можливість розробки ракет дальнього радіусу дії, здатних знищити ядерну зброю Росії.