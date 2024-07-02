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В Академии строительства рассказали, сколько времени нужно для полного восстановления Украины

2 июля 2024 10:45
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Чекарёва Мария
редактор
Сколько времени нужно, чтобы отстроить все разрушения в Украине
Разрушение после обстрела Одессы в июле 2023 года. Фото: Укринформ, Нина Ляшонок
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В результате российской агрессии в Украине разрушено более 60 миллионов квадратных метров жилья. Чтобы все отстроить, нужно не один год.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

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Эксперт отметил, что до войны в Украине было 300 тысяч строителей, тогда как для восстановления их понадобится в пять раз больше — около 1,3–1,5 миллиона. Правда, даже с таким количеством людей для восстановления разрушенного потребуется 5–10 лет. Вероятно, что к строительной отрасли по возвращении с фронта могут присоединиться военные.

Также Перегинец заявил, что нужно строить больше индивидуального жилья, чем многоэтажек.

"За последние десять лет было построено примерно 10 миллионов квадратных метров жилья, из которых 5–6 миллионов — индивидуальная застройка и 4–5 миллионов — многоэтажная. Люди не должны жить в двадцатиэтажных домах", — подчеркнул он.

Напомним, в результате недавних российских обстрелов уничтожено около половины украинских генерирующих мощностей. В течение весны вражеские удары нанесли украинской энергосистеме ущерб более чем на миллиард долларов.

Также мы сообщали о прогнозе народного депутата Сергея Нагорняка о возобновлении энергетики. По его мнению, до начала отопительного сезона сделать это не получится.

жилье строительство восстановление война в Украине

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