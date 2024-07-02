Скільки часу потрібно, щоб відбудувати всі руйнування в Україні

Руйнування після обстрілу Одеси в липні 2023 року. Фото: Укрінформ, Ніна Ляшонок

Унаслідок російської агресії в Україні зруйновано понад 60 мільйонів квадратних метрів житла. Щоб усе відбудувати, потрібен не один рік.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів директор Науково-технічного центру Академії будівництва Україні Іван Перегінець.

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Експерт зазначив, що до війни в Україні було 300 тисяч будівельників, тоді як для відбудови їх знадобиться в п'ять разів більше — близько 1,3–1,5 мільйона. Щоправда, навіть із такою кількістю людей на відновлення зруйнованого треба буде 5–10 років. Імовірно, що до будівельної галузі після повернення із фронту можуть долучитися військові.

Також Перегінець заявив, що потрібно будувати більше індивідуального житла, ніж багатоповерхівок.

"За останні десять років було збудовано приблизно 10 мільйонів квадратних метрів житла, з яких 5–6 мільйонів — індивідуальна забудова і 4–5 мільйонів – багатоповерхова. Люди не повинні жити у двадцятиповерхових будинках", — наголосив він.

Нагадаємо, унаслідок нещодавніх російських обстрілів знищено близько половини українських генеруючих потужностей. Протягом весни ворожі удари завдали українській енергосистемі збитків на понад мільярд доларів.

Також ми повідомляли про прогноз народного депутата Сергія Нагорняка щодо відновлення енергетики. На його думку, до початку опалювального сезону зробити це не вдасться.