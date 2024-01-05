В Азове ищут водителя-механика танка — какие условия и зарплата
5 января 2024 05:20
Военный полк "Азов". Фото: "Азов".
Водителя-механика танка ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.
Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.
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Обязанности:
- техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
- безопасное доставку экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
- запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.
Требования:
- опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном);
- опыт военной службы;
- физическая и психологическая выносливость;
- готовность к длительному пребыванию в закрытом пространстве;
- внимательность, осторожность, скорая реакция на изменения обстоятельств;
- стрессоустойчивость;
- мотивация уничтожать врага;
- готовность работать в зоне активных боевых действий
Условия:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, в "Азове" ищут также анастезиолога.
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