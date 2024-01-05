В Азове ищут водителя-механика танка — какие условия и зарплата

Военный полк "Азов". Фото: "Азов".

Водителя-механика танка ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Обязанности:

техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;

безопасное доставку экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;

запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Требования:

опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном);

опыт военной службы;

физическая и психологическая выносливость;

готовность к длительному пребыванию в закрытом пространстве;

внимательность, осторожность, скорая реакция на изменения обстоятельств;

стрессоустойчивость;

мотивация уничтожать врага;

готовность работать в зоне активных боевых действий

Условия:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, в "Азове" ищут также анастезиолога.