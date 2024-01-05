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В Азове ищут водителя-механика танка — какие условия и зарплата

5 января 2024 05:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Азове ищут водителя-механика танка — какие условия и зарплата
Военный полк "Азов". Фото: "Азов".
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Водителя-механика танка ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Обязанности:

  • техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
  • безопасное доставку экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
  • запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Требования:

  • опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном);
  • опыт военной службы;
  • физическая и психологическая выносливость;
  • готовность к длительному пребыванию в закрытом пространстве;
  • внимательность, осторожность, скорая реакция на изменения обстоятельств;
  • стрессоустойчивость;
  • мотивация уничтожать врага;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий

Условия:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, в "Азове" ищут также анастезиолога.

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