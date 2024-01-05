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В Азові шукають водія-механіка танка — які умови та зарплатня

5 січня 2024 05:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Азові шукають водія-механіка танка — які умови та зарплатня
Військовий полку "Азов". Фото: "Азов".
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Водія-механіка танка шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Обовʼязки:

  • технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;
  • безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
  • запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Вимоги:

  • досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном);
  • досвід військової служби;
  • фізична та психологічна витривалість;
  • готовність до довгого перебування у закритому просторі;
  • уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин;
  • стресостійкість;
  • мотивація нищити ворога;
  • готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Умови:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, в "Азові" шукають також анастезіолога.

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