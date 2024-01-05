В Азові шукають водія-механіка танка — які умови та зарплатня

Військовий полку "Азов". Фото: "Азов".

Водія-механіка танка шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Обовʼязки:

технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;

безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;

запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Вимоги:

досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном);

досвід військової служби;

фізична та психологічна витривалість;

готовність до довгого перебування у закритому просторі;

уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин;

стресостійкість;

мотивація нищити ворога;

готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Умови:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, в "Азові" шукають також анастезіолога.