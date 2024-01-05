В Азові шукають водія-механіка танка — які умови та зарплатня
5 січня 2024 05:20
Військовий полку "Азов". Фото: "Азов".
Водія-механіка танка шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.
Про це йдеться у вакансії на Work.ua.
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Обовʼязки:
- технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;
- безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
- запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.
Вимоги:
- досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном);
- досвід військової служби;
- фізична та психологічна витривалість;
- готовність до довгого перебування у закритому просторі;
- уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин;
- стресостійкість;
- мотивація нищити ворога;
- готовність працювати в зоні активних бойових дій.
Умови:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, в "Азові" шукають також анастезіолога.
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