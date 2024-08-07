Стала известна причина смерти пленного азовца Ищенко в СИЗО России

В "Азове" заявили, что украинский пленный Александр Ищенко скончался не своей смертью
В российском плену погиб боец полка "Азов" Александр Ищенко. Медицинская экспертиза обнаружила у него тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер, что является очередным нарушением Женевской конвенции со стороны России.
Об этом сообщил заместитель командира бригады Святослав "Калина" Паламар в Facebook в среду, 7 августа.
В России умер украинский пленный Александр Ищенко
В российском плену скончался "азовец" Александр Ищенко. Во время судебно-медицинской экспертизы у него была обнаружена тупая травма грудной клетки и множественные переломы ребер.
"Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте", — написал Паламар.
Погибший вступил в ряды полка "Азов" в феврале 2022 года как военный водитель. Впоследствии в Мариуполе он попал в российский плен, где затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами. О его смерти сообщили РосСМИ в среду, 31 июля.
Как отметил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, украинскую сторону о смерти пленника не известили.
Смерть Александра Ищенко в российском СИЗО
В прошлом году оккупанты в Ростове-на-Дону устроили судилище над 22 пленными бойцами полка "Азов", отважно защищавшимися против российских военных в Мариуполе. Александр находился в плену в течение 22 месяцев.
Российские захватчики обвиняли воина по двум статьям — "участие в деятельности террористической организации" и в "попытке насильственного захвата власти".
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