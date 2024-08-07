Стала известна причина смерти пленного азовца Ищенко в СИЗО России

Украинский пленник Александр Ищенко. Фото: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Telegram

В российском плену погиб боец полка "Азов" Александр Ищенко. Медицинская экспертиза обнаружила у него тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер, что является очередным нарушением Женевской конвенции со стороны России.

Об этом сообщил заместитель командира бригады Святослав "Калина" Паламар в Facebook в среду, 7 августа.

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В российском плену скончался "азовец" Александр Ищенко. Во время судебно-медицинской экспертизы у него была обнаружена тупая травма грудной клетки и множественные переломы ребер.

Заключение медицинской экспертизы. Фото: Сергей Паламар

"Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте", — написал Паламар.

Справка о причине смерти Александра Ищенко. Фото: Сергей Паламар

Погибший вступил в ряды полка "Азов" в феврале 2022 года как военный водитель. Впоследствии в Мариуполе он попал в российский плен, где затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами. О его смерти сообщили РосСМИ в среду, 31 июля.

Пленный водитель полка "Азов". Фото: Сергей Паламар

Как отметил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, украинскую сторону о смерти пленника не известили.

Сообщение Паламара. Фото: скриншот

Смерть Александра Ищенко в российском СИЗО

В прошлом году оккупанты в Ростове-на-Дону устроили судилище над 22 пленными бойцами полка "Азов", отважно защищавшимися против российских военных в Мариуполе. Александр находился в плену в течение 22 месяцев.

Российские захватчики обвиняли воина по двум статьям — "участие в деятельности террористической организации" и в "попытке насильственного захвата власти".