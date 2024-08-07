Стала відома причина смерті полоненого азовця Іщенка в СІЗО Росії

Український полонений Олександр Іщенко. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Telegram

У російському полоні загинув боєць полку "Азов" Олександр Іщенко. Медична експертиза виявила у нього тупу травму грудної клітки та множинні переломи ребер, що є черговим порушенням Женевської конвенції з боку Росії

Про це повідомив заступник командира бригади Святослав "Калина" Паламар у Facebook у середу, 7 серпня.

Читайте також:

У Росії помер український полонений Олександр Іщенко

У російському полоні помер "азовець" Олександр Іщенко. Під час судово-медичної експертизи у нього виявили тупу травму грудної клітки та множинні переломи ребер.

Висновок медичної експертизи. Фото: Сергій Паламар

"Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тих принципах та цінностям, які ми відстоюємо на фронті", — написав Паламар.

Довідка про причину смерті Олександра Іщенка. Фото: Сергій Паламар

Загиблий вступив до лав полку "Азов" у лютому 2022 року як військовий водій. Згодом у Маріуполі він потрапив до російського полону, де потім став фігурантом кримінальної справи разом зі ще 23 українцями. Про його смерть повідомили росЗМІ у середу, 31 липня.

Полонений водій полку "Азов". Фото: Сергій Паламар

Як зазначив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець українську сторону про смерть полоненого не сповістили.

Допис Паламара. Фото: скриншот

Смерть Олександра Іщенка в російському СІЗО

Минулого року окупанти в Ростові-на-Дону влаштували судилище над 22 полоненими бійцями полку "Азов", які відважно боронилися проти російських військових у Маріуполі. Олександр перебував у полоні протягом 22 місяців.

Російські загарбники звинувачували воїна за двома статтями — "участь у діяльності терористичної організації" і в "спробі насильницького захоплення влади".