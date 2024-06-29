Армия Беларуси обвинила Украину в провокациях на границе

Беларусские солдаты. Иллюстративное фото: Минобороны Беларуси

В беларусской армии обвинили Украину во вовлечении в войну с Россией. Там добавили, что военная активность якобы наблюдается в двух украинских регионах на границе с Беларусью.

Об этом заявил заместитель командира сил спецопераций по идеологической работе ВС РБ Валерий Лукашевич в интервью белорусским СМИ.

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По его словам, Украина якобы стягивает к белорусской границе войска, вооружение и военную технику.

"В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", — утверждает он.

Военный также добавил, что "западные страны развязали конфликт" близ территории Беларуси.

"Ситуация на беларусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле", — сказал Лукашевич.

Напомним, ранее в Польше задумались о возможности закрытия всех КПП рядом с Беларусью из-за мигрантов, провоцирующих беспорядки на границе со страной.

В то же время на литовском КПП "Шальчининкай" нашли воздушный шар с пачками сигарет, прилетевший с территории Беларуси.