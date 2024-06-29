Армія Білорусі звинуватила Україну в провокаціях на кордоні

Білоруські солдати. Ілюстративне фото: Міноборони Білорусі

В білоруській армії звинуватили Україну у втягненні у війну з Росією. Там додали, що військова активність, нібито, спостерігається у двох українських регіонах на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив заступник командира сил спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС РБ Валерій Лукашевич в інтерв'ю білоруським ЗМІ.

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За його словами, Україна, нібито, стягує до білоруського кордону війська, озброєння та військову техніку.

"Зокрема, у Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку", — стверджує він.

Військовий також додав, що "західні країни розв'язали конфлікт" поблизу території Білорусі.

"Ситуація на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості. Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби втягнути нашу країну у війну. За цих складних умов наша країна робить все, щоб зберегти мир на білоруській землі", — сказав Лукашевич.

Нагадаємо, раніше у Польщі замислились над можливістю закриття всіх КПП поруч з Білоруссю через мігрантів, які провокують безлади на кордоні з країною.

Водночас на литовському КПП "Шальчинінкай" знайшли повітряну кулю з пачками сигарет, яка прилетіла з території Білорусі.