Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Білорусі заявили, що Україна стягує війська до кордону arrow

В Білорусі заявили, що Україна стягує війська до кордону

29 червня 2024 17:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Армія Білорусі звинуватила Україну в провокаціях на кордоні
Білоруські солдати. Ілюстративне фото: Міноборони Білорусі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В білоруській армії звинуватили Україну у втягненні у війну з Росією. Там додали, що військова активність, нібито, спостерігається у двох українських регіонах на кордоні з Білоруссю. 

Про це заявив заступник командира сил спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС РБ Валерій Лукашевич в інтерв'ю білоруським ЗМІ.

Читайте також:

Білорусь звинуватила Україну в провокаціях

За його словами, Україна, нібито, стягує до білоруського кордону війська, озброєння та військову техніку.

"Зокрема, у Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку", — стверджує він.

Військовий також додав, що "західні країни розв'язали конфлікт" поблизу території Білорусі.

"Ситуація на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості. Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби втягнути нашу країну у війну. За цих складних умов наша країна робить все, щоб зберегти мир на білоруській землі", — сказав Лукашевич.

Нагадаємо, раніше у Польщі замислились над можливістю закриття всіх КПП поруч з Білоруссю через мігрантів, які провокують безлади на кордоні з країною.

Водночас на литовському КПП "Шальчинінкай" знайшли повітряну кулю з пачками сигарет, яка прилетіла з території Білорусі.

Білорусь
кордон
Україна
армія
провокація
військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони