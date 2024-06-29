Армія Білорусі звинуватила Україну в провокаціях на кордоні

В Білорусі заявили, що Україна стягує війська до кордону
В білоруській армії звинуватили Україну у втягненні у війну з Росією. Там додали, що військова активність, нібито, спостерігається у двох українських регіонах на кордоні з Білоруссю.
Про це заявив заступник командира сил спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС РБ Валерій Лукашевич в інтерв'ю білоруським ЗМІ.
Білорусь звинуватила Україну в провокаціях
За його словами, Україна, нібито, стягує до білоруського кордону війська, озброєння та військову техніку.
"Зокрема, у Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку", — стверджує він.
Військовий також додав, що "західні країни розв'язали конфлікт" поблизу території Білорусі.
"Ситуація на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості. Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби втягнути нашу країну у війну. За цих складних умов наша країна робить все, щоб зберегти мир на білоруській землі", — сказав Лукашевич.
Нагадаємо, раніше у Польщі замислились над можливістю закриття всіх КПП поруч з Білоруссю через мігрантів, які провокують безлади на кордоні з країною.
Водночас на литовському КПП "Шальчинінкай" знайшли повітряну кулю з пачками сигарет, яка прилетіла з території Білорусі.
Читайте Новини.LIVE!