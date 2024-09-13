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В ДБР не ведут статистику обращений по притязаниям в армии — расследование

13 сентября 2024 08:47
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
ГБР не ведет статистики обращений по притязаниям в армии — расследование
Военный медик, подвергшаяся притязаниям в армии, (слева) общается с журналисткой. Фото: скриншот видео Следствие.Инфо
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Журналисты "Слідство.Інфо" опубликовали интервью с военным медиком по имени Оксана, заявившей о случае притязаний в армии. Впоследствии в ГБР ответили, прорабатывают ли там такие обращения.

Об этом сообщило "Слідство.Інфо" в четверг, 12 сентября.

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На днях на YouTube-канале "Слідство.Інфо" опубликовали интервью, где медик заявила о случае притязания со стороны военного во время службы в июне 2024 года. Официальное расследование за два месяца так и не было проведено, поскольку пострадавшая не писала рапорт. Однако в начале августа медик Оксана все же написала заявление в Государственное бюро расследований о притязаниях со стороны коллеги-военного, там открыли уголовное производство.

Журналисты "Слідство.Інфо" обратились к советнице по гендерным вопросам Оксаны Григорьевой после публикации материала о медике с вопросом, регистрируют ли такие жалобы. Она заявила, что рассматривает обращение от армейцев Сухопутных войск, оставляющих информацию на горячей линии Министерства обороны.

"Официально, с февраля 2022 года я могу по пальцам одной руки посчитать обращения о сексуальных домогательствах на горячую линию Министерства обороны, которые касались Сухопутных войск. В ситуации с Оксаной меня удивила дата звонка, потому что заявленное событие произошло 6 июня, а обращение поступило гораздо позже. Я еще буду более подробно выяснять, почему так произошло", — ответила советница.

Оказалось, что в ГБР не ведут статистику таких обращений, хотя и регистрируют такие случаи о сексуальных домогательствах в армии. В дополнение, в ГБР не ведут учет количества таких зарегистрированных обращений, возбужденных уголовных дел и приговоров с 24 февраля 2022 года.

"В Офисе Генпрокурора в ответ на журналистский запрос также сказали, что они не ведут отдельную статистику по притязаниям в армии", — сообщили журналисты впоследствии "Слідство.Інфо".

Как в Украине должны наказывать за притязания в армии

Советница по гендерным вопросам Оксана Григорьева заявила, что сексуальное притязание в армии несет за собой административное наказание, однако в Украине нет ни одного судебного иска, который довели бы до конца и кто был наказан.

Григорьева сказала, что ознакомилась с видео, где медик Оксана сняла скрыто разговор с военным.

"Я видела это видео, которое Оксана снимала скрыто, и там есть признаки сексуального домогательства. Мужчина открыто сказал: "должен быть секс". И это влечет административное наказание", — сказала советница.

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