ДБР не веде статистики звернень щодо домагань в армії — розслідування

Військова медикиня, яка зазнала домагань в армії, (зліва) спілкується з журналісткою. Фото: скриншот відео Слідство.Інфо

Журналісти "Слідство.Інфо" опублікували інтерв'ю з військовою медикинею на ім'я Оксана, яка заявила про випадок домагань у армії. Згодом у ДБР надали відповідь, чи опрацьовують там такі звернення.

Про це повідомило "Слідство.Інфо" у четвер, 12 вересня.

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Скандал з домаганнями в армії

Днями на YouTube-каналі "Слідство.Інфо" опублікували інтерв'ю, де медикиня заявила про випадок домагання з боку військового під час служби у червні 2024 року. Офіційного розслідування за два місяці так і не провели, оскільки постраждала не писала рапорт. Однак на початку серпня медикиня Оксана все ж написала заяву в Державне бюро розслідувань про домагання з боку колеги-військового, там відкрили кримінальне провадження.

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися до радниці з гендерних питань Оксани Григорʼєвої після публікації матеріалу про медикиню із питанням, чи реєструють такі скарги. Вона заявила, що розглядає звернення від армійців Сухопутних військ, які залишають інформацію на гарячій лінії Міністерства оборони.

"Офіційно, від лютого 2022 року я можу на пальцях однієї руки порахувати звернення про сексуальні домагання на гарячу лінію Міністерства оборони, які стосувалися Сухопутних військ. У ситуації з Оксаною, мене здивувала дата дзвінка, тому що заявлена подія сталася 6 червня, а звернення надійшло набагато пізніше. Я ще буду детальніше зʼясовувати, чому так сталося", — відповіла радниця.

Виявилось, що у ДБР не ведуть статистики таких звернень, хоча й реєструють такі випадки про сексуальні домагання в армії. На додаток, в ДБР не ведуть облік щодо кількості таких зареєстрованих звернень, порушених кримінальних справ та вироків з 24 лютого 2022 року.

"В Офісі Генпрокурора у відповідь на журналістський запит також сказали, що вони не ведуть окрему статистику стосовно домагань в армії", — повідомили журналісти згодом "Слідство.Інфо".

Як в Україні мають карати за домагання в армії

Радниця з гендерних питань Оксана Григор'єва заявила, що сексуальне домагання в армії несе за собою адміністративне покарання, однак в Україні нема жодного судового позову, який би довели до кінця і хтось був покараний.

Григор'єва сказала, що ознайомилась із відео, де медикиня Оксана зняла приховано розмову з військовим.

"Я бачила це відео, яке Оксана знімала приховано, і там є ознаки сексуального домагання. Чоловік відкрито сказав: "має бути секс". І це тягне на адміністративне покарання", — сказала радниця.