В "Дії" появятся ветпаспорта домашних животных — правительство готовит масштабные изменения

Женщина ласкает спящего котика. Фото: freepik.com

Правительство приняло постановление о запуске проекта по введению идентификации и регистрации домашних животных. Цель проекта — снять монополию государственных клиник на этот процесс.

Об этом сообщает Минагрополитики.

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Что известно о проекте по идентификации и регистрации домашних животных

"Убирается монополия государственных клиник на регистрацию животных. Этот проект позволит всем ветеринарам, которые будут работать с Реестром, выдавать ветеринарные паспорта государственного образца. В то же время регистрация животных будет бесплатной и для ветеринаров, и для владельцев домашних животных", — отметил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык.

Реестр создают на средства международных доноров, госбюджет не привлекают.

"Несовершенство учета домашних животных отделяло Украину от европейских стандартов обращения с домашними животными и создавало препятствия для выезда украинцев за границу вместе со своими любимцами", — подчеркнула замглавы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко.

Таким образом, владельцы домашних любимцев получат преимущества, среди которых возможность восстановить документы и подтвердить право собственности на животное. Также сюда входит облегчение поиска пропавших четырехлапых и позже — появление электронных ветеринарных паспортов в "Дії".

Напомним, что в Украине продолжается не только мобилизация военнообязанных мужчин, но даже котов. Так, пушистые любимцы помогают бойцам бороться с мышами, крысами, змеями и прочим нашествием на передовой.