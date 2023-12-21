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В "Дії" появятся ветпаспорта домашних животных — правительство готовит масштабные изменения

21 декабря 2023 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В "Дії" появятся ветпаспорта домашних животных — правительство готовит масштабные изменения
Женщина ласкает спящего котика. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Правительство приняло постановление о запуске проекта по введению идентификации и регистрации домашних животных. Цель проекта — снять монополию государственных клиник на этот процесс.

Об этом сообщает Минагрополитики.

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"Убирается монополия государственных клиник на регистрацию животных. Этот проект позволит всем ветеринарам, которые будут работать с Реестром, выдавать ветеринарные паспорта государственного образца. В то же время регистрация животных будет бесплатной и для ветеринаров, и для владельцев домашних животных", — отметил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык.

Реестр создают на средства международных доноров, госбюджет не привлекают.

"Несовершенство учета домашних животных отделяло Украину от европейских стандартов обращения с домашними животными и создавало препятствия для выезда украинцев за границу вместе со своими любимцами", — подчеркнула замглавы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко.

Таким образом, владельцы домашних любимцев получат преимущества, среди которых возможность восстановить документы и подтвердить право собственности на животное. Также сюда входит облегчение поиска пропавших четырехлапых и позже — появление электронных ветеринарных паспортов в "Дії".

Напомним, что в Украине продолжается не только мобилизация военнообязанных мужчин, но даже котов. Так, пушистые любимцы помогают бойцам бороться с мышами, крысами, змеями и прочим нашествием на передовой.

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