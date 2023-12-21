В "Дії" з'являться ветпаспорти домашніх тварин — уряд готує масштабні зміни

Жінка пестить сплячого котика. Фото: freepik.com

Уряд ухвалив Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Проєкт має на меті зняти монополію державних клінік на цей процес.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

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"Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть з Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Водночас реєстрація тварин буде безкоштовною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин", — зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

Реєстр створюють коштом міжнародних донорів, держбюджет не залучають.

"Недосконалість обліку домашніх тварин відділяла Україну від європейських стандартів поводження з домашніми тваринами та створювала перепони для виїзду українців за кордон разом зі своїми улюбленцями", — наголосила заступниця голови Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко.

Таким чином власники домашніх улюбленців отримають переваги, серед яких змога відновити документи та підтвердити право власності на тварину. Також сюди входить полегшення пошуку зниклих чотирилапих і пізніше — поява електронних ветеринарних паспортів у "Дії".

Нагадаємо, що в Україні триває не лише мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, а й навіть котів. Так, пухнасті улюбленці допомагають бійцям боротися з мишами, пацюками, зміями та іншою пошестю на передовій.