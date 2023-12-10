В ГПСУ рассказали, будут ли блокировать границу венгерские перевозчики
В понедельник, 11 декабря, венгерские перевозчики планируют начать демонстрацию на границе. Впрочем, организаторы акции заверили, что блокировать движение они не будут.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини".
Венгры не будут блокировать границу Украины
"11 декабря на венгерско-украинской границе, венгерские перевозчики могут приступить к демонстрации, однако отметили, что не планируют блокировать движение грузовиков", — рассказал спикер.
Демченко также отметил, что в настоящее время около тысячи грузовиков ожидают проезда на границе со Словакией. Движение там происходит достаточно интенсивное, блокады нет.
Ранее мы говорили, что перевозчики из Венгрии объявили о протесте на границе с Украиной. Блокаду планируется начать в понедельник, 11 декабря.
Напомним, торговые союзы четырех стран Европейского Союза призвали бойкотировать польских перевозчиков, устроивших блокаду на границе с Украиной. Как известно, блокада началась более месяца назад.
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