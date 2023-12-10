В ДПСУ розповіли, чи блокуватимуть кордон угорські перевізники

Автомобілі на кордоні. Фото: Reuters

У понеділок, 11 грудня, угорські перевізники планують розпочати демонстрацію на кордоні. Втім, організатори акції запевнили, що блокувати рух вони не будуть.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"11 грудня на угорсько-українському кордоні, угорські перевізники можуть розпочати демонстрацію, однак зазначили, що не планують блокувати рух вантажівок", — розповів речник.

Демченко також зазначив, що наразі близько тисячі вантажівок очікують проїзду на кордоні зі Словаччиною. Рух там відбувається достатньо інтенсивний, блокади нема.

Раніше ми розповідали, що перевізники з Угорщини оголосили про протест на кордоні з Україною. Блокаду планують почати в понеділок, 11 грудня.

Нагадаємо, торговельні спілки чотирьох країн Європейського Союзу закликали бойкотувати польських перевізників, які влаштували блокаду на кордоні з Україною. Як відомо, блокування почалося понад місяць тому.