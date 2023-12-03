В ГПСУ рассказали, какие виды транспорта могут проехать через блокированную границу с Польшей

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

На границе с Польшей движение автобусов и легковых автомобилей не блокируется. Впрочем, есть сложности с проездом гуманитарных грузов.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Некоторые виды транспорта пропускаются через границу

"Движение для автобусов и легких транспортных средств не блокируется ни на въезд, ни на выезд в эту страну. Движение гуманитарных грузов также происходит, но в малом количественном показателе", — отметил Демченко .

Он отметил, что сейчас трудно говорить о том, что обещается полный пропуск всех важных гуманитарных грузов и скоропортящихся грузов.

Спикер ГПСУ также добавил, что очереди наблюдаются тогда, когда в границы прибывает большое количество транспортных средств одновременно.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 2 декабря появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Напомним, что на 1 декабря на границе между Украиной и Польшей в очереди застряли 2 100 грузовиков. Очереди связаны с забастовкой на польской границе.