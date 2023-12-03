В ДПСУ розповіли, які види транспорту можуть проїхати через блокований кордон з Польщею

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

На кордоні з Польщею рух для автобусів та легкових автомобілів не блокується. Втім, є труднощі з проїздом гуманітарних вантажів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Рух для автобусів і легких транспортних засобів не блокується ні на в'їзд, ні на виїзд у цю країну. Рух гуманітарних вантажів також відбувається, але в малому кількісному показнику", — зазначив Демченко.

Він зазначив, що зараз важко говорити про те, що забезречується повний пропуск всіх важливих гуманітарних вантажів та тих вантажів, які швидко псуються.

Речник ДПСУ також додав, що черги спостерігаються тоді, коли до кордонів прибуває велика кількість транспортних засобів одночасно.

Раніше ми повідомляли, що станом на 2 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Нагадаємо, що станом на 1 грудня на кордоні між Україною та Польщею в черзі застрягли 2 100 вантажівок. Черги пов'язані зі страйком на польському кордоні.