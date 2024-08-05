Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В ГСЧС на конкретном примере объяснили, почему не стоит самостоятельно разминировать территорию arrow

В ГСЧС на конкретном примере объяснили, почему не стоит самостоятельно разминировать территорию

5 августа 2024 16:35
Дмитрий Галушка - Редактор
Разминирование территории Украины - в ГСЧС предупредили об опасности
Сотрудник ГСЧС разминирует территорию. Фото: ГСЧС
Дмитрий Галушка - Редактор

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупреждают, что нельзя самостоятельно проверять свою местность на наличие мин и боеприпасов. Это может привести к серьезным травмам и даже к потере жизни.

Информацию о трагическом случае с мужчиной, который сам начал проверять свою территорию на предмет наличия мин, рассказали в ГСЧС в понедельник, 5 августа.

Читайте также:

Нельзя разминировать самостоятельно

В ГСЧС рассказали историю о Сергее и Екатерине, которые пытались самостоятельно обнаружить мины на своем огороде. В этот процесс они привлекли мужчину из соседнего села, Ивана, который имел определенный опыт разминирования.

Это им не помогло — Сергей подорвался на снаряде. Он получил осколочные ранения, однако выжил.

В связи с этой историей ГСЧС призывает гражданских лиц не пытаться самостоятельно разминировать территорию, а обращаться к специалистам по номеру 101.

"Твоя местность изменилась! Стой! Не трогай! Звони в 101!", — призвали в ГСЧС.

ГСЧС
Самостоятельное разминирование запрещено. Фото: ГСЧС
пошли разминировать самостоятельно
Сергей и Екатерина пытались обработать свой огород. Фото: ГСЧС
заминированный огород
Попытка самостоятельного разминирования. Фото: ГСЧС
взорвался на мини
Мужчина наступил на снаряд. Фото: ГСЧС
следует быть осторожным
Мужчина взорвался на снаряде. Фото: ГСЧС

Также важные новости дня по теме:

ГСЧС взрыв несчастный случай Украина мины разминирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:34 На Буковине женщина избила медработника ВВК — подробности

17:33 В Польше не хватает рабочих рук, потому что украинские мигранты выбирают другую страну

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

17:11 Комитет по нацбезопасности призвал Раду принять законопроект об отмене мобилизации до 25 лет

17:04 Неудачный день для Байлз — Симона "подарила" Андраде победу в вольных упражнениях

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

17:00 В Харькове бушует мощный пожар — где произошло возгорание

16:59 В Одессе полицейского задержали за взятку в обмен на трудоустройство

16:58 В SPRAVDI развенчали фейк о признании Зеленским банкротства Украины

16:55 Приказал бомбить энергетику Украины — СБУ объявила подозрение командиру авиабазы "Энгельс"

16:39 В Кабмине рассказали, сколько средств в бюджет принес экс-имение Януковича "Межигорье" за две недели

17:34 На Буковине женщина избила медработника ВВК — подробности

17:33 В Польше не хватает рабочих рук, потому что украинские мигранты выбирают другую страну

17:11 Комитет по нацбезопасности призвал Раду принять законопроект об отмене мобилизации до 25 лет

17:04 Неудачный день для Байлз — Симона "подарила" Андраде победу в вольных упражнениях

17:00 В Харькове бушует мощный пожар — где произошло возгорание

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

16:59 В Одессе полицейского задержали за взятку в обмен на трудоустройство

16:58 В SPRAVDI развенчали фейк о признании Зеленским банкротства Украины

16:55 Приказал бомбить энергетику Украины — СБУ объявила подозрение командиру авиабазы "Энгельс"

16:39 В Кабмине рассказали, сколько средств в бюджет принес экс-имение Януковича "Межигорье" за две недели

16:35 В ГСЧС на конкретном примере объяснили, почему не стоит самостоятельно разминировать территорию

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине