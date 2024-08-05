Разминирование территории Украины - в ГСЧС предупредили об опасности

Сотрудник ГСЧС разминирует территорию. Фото: ГСЧС

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупреждают, что нельзя самостоятельно проверять свою местность на наличие мин и боеприпасов. Это может привести к серьезным травмам и даже к потере жизни.

Информацию о трагическом случае с мужчиной, который сам начал проверять свою территорию на предмет наличия мин, рассказали в ГСЧС в понедельник, 5 августа.

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Нельзя разминировать самостоятельно

В ГСЧС рассказали историю о Сергее и Екатерине, которые пытались самостоятельно обнаружить мины на своем огороде. В этот процесс они привлекли мужчину из соседнего села, Ивана, который имел определенный опыт разминирования.

Это им не помогло — Сергей подорвался на снаряде. Он получил осколочные ранения, однако выжил.

В связи с этой историей ГСЧС призывает гражданских лиц не пытаться самостоятельно разминировать территорию, а обращаться к специалистам по номеру 101.

"Твоя местность изменилась! Стой! Не трогай! Звони в 101!", — призвали в ГСЧС.

Самостоятельное разминирование запрещено. Фото: ГСЧС

Сергей и Екатерина пытались обработать свой огород. Фото: ГСЧС

Попытка самостоятельного разминирования. Фото: ГСЧС

Мужчина наступил на снаряд. Фото: ГСЧС