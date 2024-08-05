Розмінування території України — в ДСНС попередили про небезпеку

Співробіник ДСНС розміновує територію. Фото: ДСНС

У Державній службі надзвичайних ситуацій попереджають, що не можна самостійно перевіряти свою місцевість на наявність мін і боєприпасів. Це може призвести до серйозних травм і навіть до втрати життя.

Інформацію про трагічний випадок з чоловіком, який сам почав перевіряти свою територію на предмет наявності мін, розповіли в ДСНС у понеділок, 5 серпня.

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Не можна розміновувати самостійно

В ДСНС розповіли історію про Сергія і Катерину, які намагалися самотужки виявити міни на своєму городі. До цього процесу вони залучили чоловіка з сусіднього села, Івана, який мав певний досвід розміновування.

Це їм не допомогло — Сергій підірвався на снаряді. Він зазнав осколкових поранень, проте вижив.

У зв'язку з цією історією ДСНС закликає цивільних осіб не намагатися самостійно розміновувати територію, а звертатися до фахівців за номером 101.

"Твоя місцевість змінилася! Стій! Не чіпай! Телефонуй у 101!", — закликали в ДСНС.

Самостійне розміновування заборонене. Фото: ДСНС

Сергій і Катерина намагалися обробити свій город. Фото: ДСНС

Спроба самостійного розмінування. Фото: ДСНС

Чоловік наступив на снаряд. Фото: ДСНС