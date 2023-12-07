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В энергосистеме Украины возник дефицит — энергетики запросили аварийную помощь

7 декабря 2023 11:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В энергосистеме Украины возник дефицит — энергетики запросили аварийную помощь
Энергетик бригады "Укрэнерго". Фото: Укрэнерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В энергосистеме Украины из-за похолодания зафиксирован дефицит электроэнергии. Энергетикам пришлось применять аварийную помощь из трех стран Европы.

Об этом сообщает Укренерго.

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"Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. С 11 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%, что эквивалентно работе двух дополнительных блоков тепловых электростанций.

По словам энергетиков, на электростанциях нет свободных мощностей.

"На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности", — добавили в Укренерго.

Поэтому во избежание отключений и поддержания баланса энергетики привлекали аварийную помощь от Словакии, Румынии и Польши.

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Скриншот поста Укренерго
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Скриншот поста Укренерго

Напомним, что 7 декабря десятки одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Также мы писали, что 5 декабря ВС РФ обстреляли группу энергетиков, работавших в Донецкой области. Ранен один из работников.

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