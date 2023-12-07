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В енергосистемі України виник дефіцит — енергетики запросили аварійну допомогу

7 грудня 2023 11:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В енергосистемі України виник дефіцит — енергетики запросили аварійну допомогу
Енергетик бригади "Укренерго". Фото: Укренерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В енергосистемі України через похолодання зафіксовано дефіцит електроенергії. Енергетикам довелося застосовувати аварійну допомогу з трьох країн Європи.

Про це повідомляє Укренерго.

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"Сьогодні похолодання збільшило споживання. Це призвело до виникнення дефіциту в енергосистемі. З 11 до 19:00 для збалансування енергосистеми буде застосовано аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії, Польщі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%, а це еквівалентно роботі двох додаткових блоків теплових електростанцій.

За словами енергетиків, на електростанціях наразі немає вільних потужностей.

"На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а  сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність", — додали в Укренерго.

Тому для уникнення відключень та підтримки балансу енергетики залучали аварійну допомогу від Словаччини, Румунії та Польщі. 

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Скриншот допису Укренерго
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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, що 7 грудня десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання до будинків містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Також ми писали, що 5 грудня ЗС РФ обстріляли групу енергетиків, які працювали в Донецькій області. Поранено одного з працівників.

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