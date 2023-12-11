В ЕС рассказали, на каком этапе в борьбе с коррупцией находится Украина

Член представительства ЕС в Украине Асьер Сантильян Лузуриага. Фото: Politerno

Украине как государству-кандидату на вступление в Европейский союз необходимо здраво понимать объем задач по противодействию коррупции и работать на перспективу. Наше государство уже создало институты по борьбе с коррупцией, но находится еще в начале этого пути.

Об этом заявили представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы, сообщает "Европейская правда".

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Во время телемоста Киев — Брюссель "Борьба с коррупцией: путь Украины в ЕС", организованный антикоррупционной инициативой ЕС (EUACI), представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС отметили, что Украина уже создала институты для борьбы с коррупцией, но находится еще в начале этого пути.

Они также подчеркнули, что способствуют Украине в построении антикоррупционной структуры "по требованию украинского общества", и соблюдение этих требований свидетельствует, что процесс далек от завершения.

"Процесс вступления в ЕС похож на марафон. Иногда может казаться, что трасса короче, что это 10-километровка и финиш близко. Но нет — это 42 километра, и вам нужно думать на перспективу" , — пояснил в ходе дискуссии Ассьер Сантильян Лузуриага, руководитель отдела, который занимается верховенством права, в представительстве ЕС в Украине.

"В марафоне мы сейчас где-то на первых 10 километрах", — отметил он.

Институции по борьбе с коррупцией

В то же время европейский дипломат подчеркнул, что подготовительная работа проведена украинской стороной качественно, что позволяет дальше проводить работу быстрее.

"Если продолжать спортивную аналогию, то для начала марафона нужна также тренировка. Поэтому в последние годы многие ваши усилия пошли на "тренировку", то есть приготовление, вы создали институции", — пояснил он.

Ранее мы сообщали, что в Украине достаточно антикоррупционных государственных органов, чтобы эффективно бороться с этим общественным злом . Насколько их деятельность результативна — вопрос дискуссионный. Тем не менее, стоит их работа государству недешево.