В ЄС розповіли, на якому етапі у боротьбі з корупцією перебуває Україна

Член представництва ЄС в Україні Асьєр Сантільян Лузуріага. Фото: Politerno

Україні як державі-кандидатці на вступ до Європейського союзу необхідно тверезо розуміти обсяг завдань щодо протидії корупції і працювати на перспективу. Наша держава вже створила інституції для боротьби з корупцією, але перебуває ще на початку цього шляху.

Про це заявили представники Єврокомісії та зовнішньополітичної служби, повідомляє "Європейська правда".

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Під час телемосту Київ — Брюссель "Боротьба з корупцією: шлях України до ЄС", який організувала антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI), представники Єврокомісії та зовнішньополітичної служби ЄС зазначили, що Україна вже створила інституції для боротьби з корупцією, але перебуває ще на початку цього шляху.

Вони також наголосили, що сприяють Україні в побудові антикорупційної структури "на вимогу українського суспільства", і збереження цих вимог свідчить, що процес далекий від завершення.

"Процес вступу до ЄС схожий на марафон. Часом може здаватися, що траса коротша, що це 10-кілометровка і фініш близько. Але ні — це 42 кілометри, і вам треба думати на перспективу", — пояснив під час дискусії Асьєр Сантільян Лузуріага, керівник відділу, що опікується верховенством права, у представництві ЄС в Україні.

"У марафоні ми зараз десь на перших 10 кілометрах", — зазначив він.

Інституції для боротьби з корупцією

Водночас європейський дипломат підкреслив, що підготовча робота проведена українською стороною якісно, що дає змогу надалі проводити роботу швидше.

"Якщо продовжувати спортивну аналогію, то для початку марафону треба також тренування. Тож в останні роки багато ваших зусиль пішли на "тренування", тобто приготування, ви створили інституції", — пояснив він.

Раніше ми повідомляли, що в Україні достатньо антикорупційних державних органів, щоб ефективно боротися з цим суспільним злом. Наскільки їхня діяльність результативна — питання дискусійне. Попри те, коштує їхня робота державі недешево.