Ядовитые пауки в Украине - объяснение биолога - новости

Каракурт. Фото: google.com

Яд почти всех водящихся в Украине пауков вызывает лишь незначительное раздражение, похожее на действие яда ос и пчел. Исключением является яд каракурт. Она оказывает нейротоксическое действие и может вызвать симптомы отравления всего организма человека.

Об этом Новини.LIVE рассказал доктор биологических наук Института зоологии им.И.Шмальгаузена НАН Украины Виталий Анитратенко.

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В целом, по словам биолога, в Украине обитает 1124 вида пауков. Все они имеют ядовитые железы и производят яд, используемый при охоте на добычу. С учетом возможных индивидуальных аллергических реакций организма к патогенно значимым могут быть отнесены все виды, способные прокусить кожу человека.

"При отсутствии таких реакций, яд почти всех пауков, которые есть в Украине, вызывает лишь незначительное раздражение, похожее на действие яда ос и пчел. А вот яд каракурт оказывает нейротоксическое действие и может вызвать симптомы отравления всего организма человека", — отметил Анистратенко.

В Украине каракурт распространен в Северном Приазовье и Причерноморье, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. А вот данные о расширении ареала каракурта на север страны пока отсутствуют, подытожил ученый.

Напомним, на территории Украины нет смертельно ядовитых змей и в ближайшие 30 лет появление новых ядовитых видов и их успешная акклиматизация в Украине не предполагается.