Отруйні павуки в Україні - пояснення біолога - новини

Каракурт. Фото: google.com

Отрута майже всіх павуків, які водяться в Україні, викликає лише незначне подразнення, схоже на дію отрути ос і бджіл. Виключенням є отрута каракурт. Вона має нейротоксичну дію і може викликати симптоми отруєння всього організму людини.

Про це Новини.LIVE розповів доктор біологічних наук Інституту зоології ім.І.Шмальгаузена НАН України Віталій Аністратенко.

Читайте також:

Загалом, за словами біолога, в Україні мешкає 1124 види павуків. Усі вони мають отруйні залози і виробляють отруту, яку використовують при полюванні на здобич. З урахуванням можливих індивідуальних алергічних реакцій організму, до патогенно значущих можуть бути віднесені всі види, здатні прокусити шкіру людини.

"За умови відсутності таких реакцій, отрута майже всіх павуків, які є в Україні, викликає лише незначне подразнення, схоже на дію отрути ос і бджіл. А от отрута каракурт має нейротоксичну дію і може викликати симптоми отруєння всього організму людини", — відзначив Аністратенко.

В Україні каракурт поширений в північному Приазовʼї та Причорноморʼї, в Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. А от дані про розширення ареалу каракурта на північ країни наразі відсутні, підсумував вчений.

Нагадаємо, на території України не існує смертельно отруйних змій і у найближчі 30 років поява нових отруйних видів та їх успішна акліматизація в Україні не передбачається.