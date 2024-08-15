Нашествие змей в Украине, — комментарий биолога - новости

Гадюка обычная во Львовской области. Фото: FB/Сергей Петрович

На территории Украины нет смертельно ядовитых змей и в ближайшие 30 лет появление новых ядовитых видов и их успешная акклиматизация не предполагается.

Об этом Новини.LIVE рассказал и.о. директора Института доктор биологических наук Института зоологии им.И.Шмальгаузена НАН Украины Виталий Анистратенко.

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По его словам, в настоящее время в Украине обитает 10 видов змей. Среди них 5 видов полозов.

Это полоз желтобрюховый в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и кое-где в Кировоградской и Днепропетровской области и в Крыму.

Полоз узорчатый на Луганщине, Донецкой области и частично Харьковской областях

Полоз сарматский – в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях и в Крыму

Полоз леопардовый водится на южном берегу Крыма.

Полоз лесной или Эскулапов полоз — в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Николаевской и Винницкой областях.

"Ни один из этих полозов не ядовитый. Но они могут быть агрессивными с апреля по май во время сезона спаривания. Питаются другими рептилиями, мелкими грызунами и птицами. Все эти виды занесены в Красную книгу Украины", — отметил биолог.

Ужи относятся к роду змей

Еще двумя видами змей, по его словам, на территории Украины есть уж обычный и водяной. Они распространены по всей территории Украины. Водяной уж встречается на Полесье, но относительно редко. Преимущественно он обитает в больших городах в озерах парков и скверов. Питается рыбой и земноводными.

Также биолог отметил вид медянки обыкновенной. Это неядовитая змея, обитающая на Полесье, в Карпатах, а вдоль приречных лесных массивов. Питается ящерицами. Может быть агрессивной во время сезона спаривания – весной (апрель-май). Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

Единственными ядовитыми видами змей фауны Украины, по словам Анистратенко, является гадюка обыкновенная, которая водится в Карпатах, на Полесье, Слобожанщине, северной части лесостепной зоны и гадюка степная. Последнюю можно встретить на Донетчине, Запорожье, Днепропетровщине, Полтавщине, Полтавщине, Полтавщине, Луцке, на Кинбурском полуострове.

"Обе гадюки питаются грызунами, ящерицами. Для человека укус гадюки, несмотря на неприятные последствия, не представляет смертельной угрозы. Укус гадюки во всех случаях случается во время самозащиты животного, когда оно считает, что на него совершено нападение", — подытожил Анистратенко.

Напомним, с наступлением лета в Одесской области активизировались змеи, одесситы стали встречать их на улицах города и в парках. Кое-где они пытаются заползти даже в дома.