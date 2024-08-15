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В Інституті зоології відповіли, чи є в Україні отруйні змії

15 серпня 2024 06:27
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст
Нашестя змій в Україні, — коментар біолога - новини
Гадюка звичайна на Львівщині. Фото: FB/Сергій Петрович
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст

На території України не існує смертельно отруйних змій і у найближчі 30 років поява нових отруйних видів та їх успішна акліматизація не передбачається.

Про це Новини.LIVE розповів т.в.о. директора Інституту доктор біологічних наук Інституту зоології ім.І.Шмальгаузена НАН України Віталій Аністратенко.

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За його словами, наразі в Україні мешкає 10 видів змій. Серед них 5 видів  полозів.

  • Це полоз жовточеревий у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, та подекуди у Кіровоградській та Дніпропетровській області та в Криму
  • Полоз візерунковий на Луганщині, Донеччині та частково Харківській областях
  • Полоз сарматський — в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в Криму
  • Полоз леопардовий водиться на південному березі Криму
  • Полоз лісовий або Ескулапів полоз — у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Миколаївській та у Вінницькій областях.

"Жоден із цих полозів не є отруйним. Але вони можуть бути агресивними з квітня по травень під час сезону парування. Харчуються іншими рептиліями, дрібними гризунами та птахами. Усі ці види занесені до Червоної книги України", — відзначив біолог.

Вужі відносяться до роду змій

Ще двома видами змій, за його словами, на території України є вуж звичайний та вуж водяний. Вони поширені по всій території України. Водяний вуж трапляється на Поліссі, але відносно рідко. Переважно він живе у великих містах в озерах парків та скверів. Харчується вони рибою та земноводними.

Також біолог відзначив вид мідянка звичайна. Це неотруйна змія, що мешкає на Поліссі, в Карпатах, а вздовж прирічкових лісових масивів може траплятися і до Присивашня. Харчується ящірками. Може бути агресивною під час сезону парування — навесні (квітень-травень). Цей вид занесено до Червоної книги України.

Єдиними отруйними видами змій фауни України, за словами Аністратенка, є гадюка звичайна, яка водиться у Карпатах, на Поліссі, Слобожанщині, північній частині лісостепової зони та гадюка степова.

Останню можна зустріти на Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Луганщині, Харківщині, в Криму та на Кінбурнському півостріві, що на Миколаївщині. Остання занесена до Червоної книги України.

"Обидві гадюки харчуються гризунами, ящірками. Для людини укус гадюки, попри неприємні наслідки, не становить смертельної загрози. Укус гадюки у всіх випадках трапляється під час самозахисту тварини, коли вона вважає, що на неї скоєно напад", — підсумував Аністратенко.

Нагадаємо, з настанням літа на Одещині активізувалися змії, одесити стали зустрічати їх на вулицях міста та у парках. Подекуди плазуни намагаються заповзти навіть до осель.

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