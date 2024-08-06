Ночная атака России 6 августа – в сети показали движение ракет над Украиной

Запуск российской ракеты. Иллюстративное фото: Politico

В сети появилась карта движения ракет над Украиной во время ночной атаки России. Большинство средств поражения были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Приблизительные маршруты враждебных целей указываются на Telegram-канале Monitor во вторник, 6 августа.

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Движение ракет над Украиной в ночь на 6 августа

Карта движения российских ракет над Украиной в ночь на 6 августа. Фото: Monitor

В ночь на 6 августа по предварительным расчетам Воздушных Сил было уничтожено из запущенных средств поражения:

— 2/2 управляемых авиационных крылатых ракет Х-59/69;

— 15/16 ударных БпЛА типа "Шахид";

— 2/4 баллистических ракет 9м723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, ракетами Искандер-М/KN-23 РФ ударила по Киевщине из Воронежской области РФ, двумя ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря. "Шахедами" РФ атаковала с мыса Чауда в Крыму и Курске.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

"В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях", — сообщил Олещук.