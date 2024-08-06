Нічна атака Росії 6 серпня — у мережі показали рух ракет над Україною

Запуск російської ракети. Ілюстративне фото: Politico

У мережі з’явилась мапа руху ракет над Україною під час нічної атаки Росії. Більшість засобів ураження було знищено силами протиповітряної оборони.

Приблизні маршрути ворожих цілей зазначаються у Telegram-каналі Monitor у вівторок, 6 серпня.

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Рух ракет над Україною у ніч на 6 серпня

Мапа руху російських ракет над Україною у ніч на 6 серпня. Фото: Monitor

В ніч на 6 серпня за попередніми розрахунками Повітряних Сил було знищено з запущених засобів ураження:

— 2/2 керованих авіаційних крилатих ракет Х-59/69;

— 15/16 ударних БпЛА типу "Шахід";

— 2/4 балістичних ракет 9м723 ОТРК "Іскандер-М"/KN-23.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, ракетами Іскандер-М/KN-23 РФ вдарила по Київщині із Воронезької області РФ, двома ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря. "Шахедами" РФ атакувала з мису Чауда у Криму та Курська.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

"В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях", — повідомив Олещук.