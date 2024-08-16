В Украине снова будут выключать свет — Минэнерго назвало дату начала ограничений

Энергетики ДТЭК возле трансформаторов. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украину могут вернуться графики отключения света. Из-за жары, которую синоптики прогнозируют с 17 августа, украинцев могут снова ждать ограничения электричества.

Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона в пятницу, 16 августа.

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По ее словам, с выходных и в течение следующей недели столбики термометров могут подняться, из-за чего возрастет потребление электроэнергии.

"Это делает энергетическую систему, которая значительно пострадала от российских атак, очень чувствительной. И может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", — пояснила чиновница.

Гринчук отметила, что если и придется применить графики, энергетики сделают все, чтобы они были максимально незаметны для украинцев. Также она подчеркнула, что энергетики планируют ввести в эксплуатацию дополнительные мощности, но не назвала точные сроки их запуска.