В Україні знову вимикатимуть світло — Міненерго назвало дату початку обмежень

Енергетики ДТЕК біля трансформаторів. Ілюстративне фото: ДТЕК

До України можуть повернутися графіки відключення світла. Через спеку, яку синоптики прогнозують з 17 серпня, на українців можуть знову чекати обмеження електрики.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону у п'ятницю, 16 серпня.

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За її словами, з вихідних і протягом наступного тижня стовпчики термометрів можуть підвищитись, через що зросте споживання електроенергії.

"Це робить енергетичну систему, яка значно постраждала від російських атак, дуже чутливою. І може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", — пояснила посадовиця.

Гринчук зауважила, що якщо й доведеться застосувати графіки, енергетики зроблять усе, щоб вони були максимально непомітними для українців. Також вона наголосила, що енергетики планують ввести в експлуатацію додаткові потужності, але не назвала точно терміни їхнього запуску.