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В МИД Польши предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

29 июля 2024 20:03
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский выразил сомнение в целесообразности членства Венгрии в Европейском Союзе и НАТО. Это произошло после высказываний венгерского премьера Виктора Орбана против Польши.

Об этом сообщает агентство РАР в понедельник, 29 июля.

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Заместитель председателя Министерства иностранных дел Польши отметил, что, в отличие от Виктора Орбана, его страна после полномасштабного вторжения в Украину не ведет бизнес с Россией, объясняя это тем, что атака была направлена не только на Польшу, но и США, Европейский Союз и НАТО.

Бартошевский также отметил, что речь Орбана уже получила очень отрицательную реакцию от посольства США в Будапеште.

"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и якобы плохо к ним относятся. Почему бы ему (Орбану. — Ред.) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа? Это по принципу, что если ты не хочешь быть членом какого-нибудь клуба, ты всегда можешь выйти", — заявил Бартошевский.

Он также отметил, что в настоящее время политика Венгрии является явным проявлением антиевропейских, антиукраинских и антипольских настроений. Бартошевский также подчеркнул, что Венгрия блокирует два миллиарда злотых (467 миллионов евро) из Европейского фонда мира, предназначенные Польше для возмещения расходов на военную технику, переданную Украине.

Напомним, во время выступления в Свободном университете Балваньоси премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Польшу в кощунстве. По его словам, французы, в отличие от польского правительства, ведут себя более порядочно.

Позже глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в Евросоюзе. Также ее позиция раздражает остальные страны-члены ЕС.

Европейский союз Польша США НАТО Венгрия Виктор Орбан

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