Польща запропонувала Угорщині вийти з ЄС та НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський висловив сумнів щодо доцільності членства Угорщини в Європейському Союзі та НАТО. Це сталося після висловлювань угорського прем'єра Віктора Орбана проти Польщі.

Про це повідомляє агентство РАР у понеділок, 29 липня.

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Заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі зазначив, що, на відміну від Віктора Орбана, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнес з Росією, пояснюючи це тим, що атака була спрямована не тільки на Польщу, але й на США, Європейський Союз та НАТО.

Бартошевський також відзначив, що промова Орбана вже отримала дуже негативну реакцію від посольства США в Будапешті.

"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану. — Ред.) не створити союз із Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти", — заявив Бартошевський.

Він також зазначив, що на цей час політика Угорщини є явним проявом антиєвропейських, антиукраїнських та антипольських настроїв. Бартошевський також підкреслив, що Угорщина блокує два мільярди злотих (467 мільйонів євро) з Європейського фонду миру, призначені Польщі для відшкодування витрат на військову техніку, яка була передана Україні.

Нагадаємо, під час виступу у Вільному університеті Балваньосі прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Польщу у блюзнірстві. За його словами, французи, на відміну від польського уряд, поводяться більш порядно.

Згодом глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у Євросоюзі. Також її позиція дратує решту країн-членів ЄС.