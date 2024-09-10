В МИД отреагировали на информацию о намерениях Шольца отдать России часть территории Украины
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы предлагает план, по которому Киев должен согласиться на определенные территориальные уступки. В ведомстве призвали другие страны обсуждать мирные инициативы в рамках Саммита мира.
Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий во вторник, 10 сентября.
Реакция МИДа на "мирный план" Шольца
"Много звучало мирных инициатив, предложений. Вы сейчас видите, время от времени, звучат в разных странах предложения медиации, что они готовы предоставить площадку, чтобы Украина с Россией поговорили. У нас очень понятная, четкая, простая позиция. Есть Формула мира, есть процесс Саммитов мира, промежуточных встреч между ними. Все страны, которые хотят внести свой вклад в восстановление всеобъемлющего, справедливого, длительного мира в Украине, мы приглашаем их принять участие в этом процессе", — заявил спикер МИД.
Тихий отметил, что на этой площадке можно выражать позиции, ведь на ней не просто продвигается какое-то одно видение.
"Это площадка, на которой можно высказывать позиции, искать точки соприкосновения. Она же не является зацементированной и где просто продвигается только какое-то одно видение. Есть принципы, на которых мы хотим договориться и которых мы хотим придерживаться. Приглашаем все страны принимать в этом участие", — подчеркнул представитель МИД.
По его словам, ведомство следит за инициативами партнеров по завершению войны.
"Украина стремится к миру, как ни одна другая страна в мире не стремится к нему. За последнее время только из России звучали сигналы, что они не хотят говорить о мире. Как говорил Зеленский, совместное давление способно заставить Россию выбрать мир. На это и направлена эта работа", — добавил Тихий.
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