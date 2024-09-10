В МИД отреагировали на информацию о намерениях Шольца отдать России часть территории Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы предлагает план, по которому Киев должен согласиться на определенные территориальные уступки. В ведомстве призвали другие страны обсуждать мирные инициативы в рамках Саммита мира.

Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий во вторник, 10 сентября.

Читайте также:

Реакция МИДа на "мирный план" Шольца

"Много звучало мирных инициатив, предложений. Вы сейчас видите, время от времени, звучат в разных странах предложения медиации, что они готовы предоставить площадку, чтобы Украина с Россией поговорили. У нас очень понятная, четкая, простая позиция. Есть Формула мира, есть процесс Саммитов мира, промежуточных встреч между ними. Все страны, которые хотят внести свой вклад в восстановление всеобъемлющего, справедливого, длительного мира в Украине, мы приглашаем их принять участие в этом процессе", — заявил спикер МИД.

Тихий отметил, что на этой площадке можно выражать позиции, ведь на ней не просто продвигается какое-то одно видение.

"Это площадка, на которой можно высказывать позиции, искать точки соприкосновения. Она же не является зацементированной и где просто продвигается только какое-то одно видение. Есть принципы, на которых мы хотим договориться и которых мы хотим придерживаться. Приглашаем все страны принимать в этом участие", — подчеркнул представитель МИД.

По его словам, ведомство следит за инициативами партнеров по завершению войны.

"Украина стремится к миру, как ни одна другая страна в мире не стремится к нему. За последнее время только из России звучали сигналы, что они не хотят говорить о мире. Как говорил Зеленский, совместное давление способно заставить Россию выбрать мир. На это и направлена эта работа", — добавил Тихий.