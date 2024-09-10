В МЗС відреагували на інформацію про наміри Шольца віддати Росії частину території України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито пропонує план, за яким Київ мав би погодитися на певні територіальні поступки. У відомстві закликали інші країни обговорювати мирні ініціативи в рамках Саміту миру.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий у вівторок, 10 вересня.

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"Багато лунало мирних ініціатив, пропозицій. Ви зараз бачите, час від часу, лунають в різних країнах пропозиції медіації, що вони готові надати майданчик, щоб Україна з Росією поговорили. У нас дуже зрозуміла, чітка, проста позиція. Є Формула миру, є процес Самітів миру, проміжних зустрічей між ними. Всі країни, які хочуть зробити свій внесок у відновлення всеохопного, справедливого, тривалого миру в Україні, ми запрошуємо їх взяти участь в цьому процесі", — заявив речник МЗС.

Тихий зазначив, що на цьому майданчику можна висловлювати позиції, адже на ньому не просто просувається якесь одне бачення.

"Це майданчик, на якому можна висловлювати позиції, шукати точки дотику. Він же не є зацементованим і де просто просувається лише якесь одне бачення. Є принципи, на яких ми хочемо домовитися і яких ми хочемо дотриматися. Запрошуємо усі країни брати у цьому участь", — підкреслив представник МЗС.

За його словами, відомство стежить за ініціативами партнерів щодо завершення війни.

"Україна прагне миру, як жодна інша країна у світі не прагне його. За останній час лише з Росії лунали сигнали, що вони не хочуть говорити про мир. Як говорив Зеленський, спільний тиск здатний примусити Росію обрати мир. На це і спрямована ця робота", — додав Тихий.