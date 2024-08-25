Войска Белоруссии на границе - в МИД отреагировали

Бронетехника Беларуси. Фото иллюстративное: Слово і діло

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на концентрацию войск Беларуси и наемников российской частной военной компании "Вагнер" на границе с нашим государством. Беларусь призвали отвести подразделения и не реагировать на давление Москвы.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте МИД в воскресенье, 25 августа.

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"По данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, фиксируется присутствие вблизи границы наемников бывшего ЧВК "Вагнер".

В МИД отметили, что проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины. Кроме того, опасность угрожает всему миру.

"Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы", — отметили в МИД.

Также Беларусь призвали отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения имеющихся у белорусов систем огневого поражения.

В Министерстве также подчеркнули, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа.

"Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону", — подчеркнули в МИД.

Также уточняется, что все скопления войск, военные объекты и пути снабжения территории Беларуси станут законными целями для Вооруженных сил Украины.