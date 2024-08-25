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У МЗС відреагували на скупчення військ Білорусі на кордоні з Україною

25 серпня 2024 21:24
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Війська Білорусії на кордоні — в МЗС відреагували
Бронетехніка Білорусі. Фото ілюстративне: Слово і діло
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на концентрацію військ Білорусі та найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" на кордоні з нашою державою. Білорусь закликали відвести підрозділи  та не реагувати на тиск Москви.

Відповідна заява була оприлюднена на сайті МЗС у неділю, 25 серпня.

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"За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України", — говориться у повідомленні.

Окрім того, фіксується присутність поблизу кордону найманців колишньої ПВК "Вагнер". 

В МЗС зазначили, що проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України. Окрім того, небезпека загрожує усьому світу.

"Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", — зазначили в МЗС.

Також Білорусь закликали відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у білорусів систем вогневого ураження. 

В Міністерстві також наголосили, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу. 

"Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону", — підкреслили в МЗС.

Також уточнюється, що всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі стануть законними цілями для Збройних сил України.

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